БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев отпадна от тенис турнира от сериите "Чалънджър 100" в Мая (Португалия)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Българинът загуби от Лилиан Мармозес.

адриан андреев осигури класиране втори кръг шчечин
Слушай новината

Адриан Андреев отпадна в 1/16-финалите на тенис турнира от сериите "Чалънджър", категория 100 в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът загуби с 4:6, 7:6 (0), 2:6 срещу Лилиан Мармозес за два часа и 28 минути.

Андреев изостана с два пробива и 1:4 срещу квалификанта в първия сет, след това веднъж спечели подаването на французина, но не успя да направи обрат.

В тайбрека на втората част българският тенисист имаше сериозно превъзходство и успя да се върне в двубоя след 7:0 точки.

Адриан Андреев постигна пробив в първия гейм на третия сет, но допусна обрат и загуби с 2:6.

#Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
4
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
6
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Български тенис

Анас Маздрашки с успех в два сета на старта на турнир в Мадрид
Анас Маздрашки с успех в два сета на старта на турнир в Мадрид
Победен старт за Денислава Глушкова на турнир в Анталия Победен старт за Денислава Глушкова на турнир в Анталия
Чете се за: 01:12 мин.
Динко Динев с успешен старт на единично и двойки на турнир в Исламабад Динко Динев с успешен старт на единично и двойки на турнир в Исламабад
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Донски остана на крачка от основната схема в Мая Александър Донски остана на крачка от основната схема в Мая
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия)
Чете се за: 01:17 мин.
Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ