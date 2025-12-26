Пьотр Нестеров е на два полуфинала в Монастир

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на единично и на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 в схемата на единично българин победи на четвъртфиналите №5 Хуан Крус Мартин (Италия) с 6:2, 7:6 (8). Срещата продължи час и 55 минути.

Нестеров спечели пет поредни гейма – от 0:1 до 5:1 – в първия сет, който впоследствие взе с 6:2. Втората част премина без нито един пробив и се стигна до тайбрек. В него Нестеров пропусна три мачбола, но от четвъртата си възможност затвори мача в своя полза.

За място във финала Пьотр ще играе утре срещу №8 в схемата Никола Тепмак (Франция).

По-късно днес Нестеров ще участва и в полуфиналите на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под №1, ще се изправят срещу третите в схемата Чън Дун (Австралия) и Виктор Паганети (Франция).