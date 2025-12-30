БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Агибу Камара е пред трансфер в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Интерес за гвинееца има от Коджаелиспор

Агибу Камара
Снимка: ПФК Лудогорец
Слушай новината

Турският Коджаелиспор иска да подсили халфовата си линия и първата трансферна цел за клуба е футболистът на Лудогорец Агибу Камара, съобщава сайтът TransferFeed.

24-годишният национал на Гвинея се присъедини към "орлите" през юли 2024, но така и не успя да се наложи като твърд титуляр и клубът от Разград няма нищо против да продаде правата му. Камара има договор с Лудогорец до 2027, но през този сезон почти не е бил използван, което е накарало агентите да търсят нови варианти за бъдещето му. От Коджаелиспор вече са се свързали с обкръжението на играча и са започнали начални преговори. Отборът в момента е на осмо място в турската Супер Лига, като изостава на девет точки от четвъртия Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Друг турски отбор - Самсунспор, също имаше интерес към офанзивния халф преди време. Агибу Камара има 38 мача и 6 гола за националния тим на Гвинея. Той е изиграл само една среща за Лудогорец през сезона. Според специализирания сайт Tranfermarkt актуалната му цена е около 2,2 милиона евро.

#Агибу Камара #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български футбол

Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.
Ботев Пловдив започна зимната си подготовка с група от 27 футболисти Ботев Пловдив започна зимната си подготовка с група от 27 футболисти
Чете се за: 01:20 мин.
Любослав Пенев си взе последно сбогом с Димитър Пенев Любослав Пенев си взе последно сбогом с Димитър Пенев
Чете се за: 00:52 мин.
Станислав Генчев: Целим да се представим по-добре през пролетта отколкото през есента Станислав Генчев: Целим да се представим по-добре през пролетта отколкото през есента
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ