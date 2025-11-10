БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Академик Бултекс 99 остави Шумен без аргументи

от Веселин Михайлов
Тимът от Пловдив задълбочи кризата за "жълто-зелените" в НБЛ.

академик бултекс шумен нбл
Снимка: НБЛ
Академик Бултекс 99 показа, че намира верния ритъм в НБЛ. Баскетболистите на Йордан Янков се не дадоха надежди на Шумен след 95:68 в мач от шестия кръг. В зала "Сила" отборът от Пловдив уби всякаква интрига още пре първото полувреме, стигайки до втора поредна победа, като това бе достатъчно да остави "жълто-зелените" без успех от началото на сезона в родния елит.

Шуменският тим бе воден от Янко Янков, който бе в ролята на временен старши треньор за този двубой преди Росен Барчовски, който бе обявен за нов наставник по-рано през деня.

Така пловдивчани имат два успеха и четири поражения в шампионата, а шуменци все още не знаят какво е победа след пет изиграни срещи. Академик ще почива в следващия кръг. От своя страна Шумен ще гостува на Левски на 17 ноември (понеделник).

Грешките и неточностите преобладаваха на старта. Постепенно взаимодействията между Обрад Томич и Райт-Риво Лане доведоха до развихряне за домакините и разваляне на статуквото, за да стигнат до аванс от 7 точки след 10 минути игра.

Петър Ралчев и Васил Бачев направиха така, че пловдивският отбор вдигне методично преднината си до двуцифрен актив през втората част. Гостите се намираха в нокдаун и липсата на реакция бе видима, а Томич и Лане напомниха за себе си, което доведе до това отборът от Пловдив да се изстреля при 50:29 на голямата почивка.

Изявите на Томич, Бачев и Ралчев удължиха наказателната акция на домакините, които продължиха успешно мисията си да увеличават разликата в своя полза. Андрия Блатанчич и Костадин Лазаров бяха единствените, които оказаха известна съпротива за „зелено-белите“, но техните съперници не показаха колебания и си осигуриха разлика от 28 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка не се случи нищо по-интересно и остана само да бъде оформен крайният резултат.

Обрад Томич бе над всички за Академик с 23 точки и 7 борби. Васил Бачев отбеляза 14 точки, Джакез Йоу и Джак Хемпхил (10 овладени под двата ринга топки) имат по 11. Райт-Рийво Лане завърши с 10 и 12 асистенции.

Андрия Блатанчич и Джейлън Бар отговориха с по 14 точки за Шумен. Баръш Мустафа и Костадин Лазаров добавиха по 10.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Шумен

