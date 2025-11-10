Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен

Новата седмица стартира ударно в Шумен. „Жълто-зелените“ обявиха, че имат нов старши треньор и това е Росен Барчовски. Шуменският тим и треньорът си стиснаха ръцете за договор до края на сезон 2026/2027.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Баскетболен клуб Шумен (@bcshumen)





Както е известно, наставникът бе селекционер на българския национален отбор за мъже, но в края на септември стана ясно, че няма да изпълнява тези функции. Той застана начело на българите през 2019 година, като това беше неговият трети период. Барчовски успя да класира „лъвовете“ на три европейски първенства. Става дума за Евробаскет 2005 в Сърбия и Черна гора, Евробаскет 2011 в Литва и за Евробаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. "Трикольорите" обаче претърпяха провал в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

Кариерата на 65-годишния специалист преминава още през Славия, Дунав Русе, Рилски спортист и ЦСКА С „белите“ става веднъж шампион на България и има една Купа на страната, както и едно сребро в родния шампионат. При престоя си в редиците на „армейците“ има една Купа на България и две сребърни отличия от същата надпревара. Наставникът може да се похвали с два сребърни медала в НБЛ и един бронз. Отпечатъкът му в Рилски също е доста значим. На сметката си с Рилецо също има една купа на страната и четири бронзови отличия от съответния турнир. Освен това със самоковския тим завоюва още два бронзови медала в НБЛ, както и едно трето място в Балканската лига.

Барчовски е мениджър развитие в БФБ и генерален мениджър на представителния мъжки тим. Между 2003 до 2015 г. е председател на треньорския съвет към федерацията, а от 2019 г. е отговорник за националните отбори и развитие на подрастващите.

Опитният треньор ще замени на поста Драган Костич. Сърбинът бе обявен за наставник в края на юни и трябваше да води тима до края на настоящия сезон. Под негово ръководство обаче „жълто-зелените“ все още нямат победа от началото на 2025/2026 в родния елит и имат четири загуби.

Костич има над 30-годишен опит, като в кариерата си е бил начело още на Оканик Кралево, Слога Кралево и Машинац, както и босненските Игокеа и Сервициум.

Припомняме, че Шумен ще приеме Академик Бултекс 99 тази вечер в мач от шестия кръг. Временен треньор на „жълто-зелените“ ще бъде Янко Янков, докато новият старши треньор бъде въведен в работата. Мачът ще стартира от 19:15 часа в „Арена Шумен".