БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Опитният специалист е новият старши треньор в баскетболния елитен отбор.

Росен Барчовски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Новата седмица стартира ударно в Шумен. „Жълто-зелените“ обявиха, че имат нов старши треньор и това е Росен Барчовски. Шуменският тим и треньорът си стиснаха ръцете за договор до края на сезон 2026/2027.


Както е известно, наставникът бе селекционер на българския национален отбор за мъже, но в края на септември стана ясно, че няма да изпълнява тези функции. Той застана начело на българите през 2019 година, като това беше неговият трети период. Барчовски успя да класира „лъвовете“ на три европейски първенства. Става дума за Евробаскет 2005 в Сърбия и Черна гора, Евробаскет 2011 в Литва и за Евробаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. "Трикольорите" обаче претърпяха провал в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

Кариерата на 65-годишния специалист преминава още през Славия, Дунав Русе, Рилски спортист и ЦСКА С „белите“ става веднъж шампион на България и има една Купа на страната, както и едно сребро в родния шампионат. При престоя си в редиците на „армейците“ има една Купа на България и две сребърни отличия от същата надпревара. Наставникът може да се похвали с два сребърни медала в НБЛ и един бронз. Отпечатъкът му в Рилски също е доста значим. На сметката си с Рилецо също има една купа на страната и четири бронзови отличия от съответния турнир. Освен това със самоковския тим завоюва още два бронзови медала в НБЛ, както и едно трето място в Балканската лига.

Барчовски е мениджър развитие в БФБ и генерален мениджър на представителния мъжки тим. Между 2003 до 2015 г. е председател на треньорския съвет към федерацията, а от 2019 г. е отговорник за националните отбори и развитие на подрастващите.

Опитният треньор ще замени на поста Драган Костич. Сърбинът бе обявен за наставник в края на юни и трябваше да води тима до края на настоящия сезон. Под негово ръководство обаче „жълто-зелените“ все още нямат победа от началото на 2025/2026 в родния елит и имат четири загуби.

Костич има над 30-годишен опит, като в кариерата си е бил начело още на Оканик Кралево, Слога Кралево и Машинац, както и босненските Игокеа и Сервициум.

Припомняме, че Шумен ще приеме Академик Бултекс 99 тази вечер в мач от шестия кръг. Временен треньор на „жълто-зелените“ ще бъде Янко Янков, докато новият старши треньор бъде въведен в работата. Мачът ще стартира от 19:15 часа в „Арена Шумен".

#Драган Костич #НБЛ 2025/2026 # Росен Барчовски #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
4
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
5
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
6
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Български баскетбол

Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол
Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол
Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнир в Косово Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнир в Косово
Чете се за: 00:50 мин.
Женският ни национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2027 Женският ни национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2027
Чете се за: 01:52 мин.
Ботев 2012 сюрпризира Локомотив Пловдив в битката на новаците Ботев 2012 сюрпризира Локомотив Пловдив в битката на новаците
Чете се за: 03:42 мин.
Александър Везенков и Олимпиакос продължават да трупат победи в Гърция Александър Везенков и Олимпиакос продължават да трупат победи в Гърция
Чете се за: 02:35 мин.
Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ