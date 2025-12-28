БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив се съвзе в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

"Черно-белите" сломиха Шумен в мач, който изобщо можеше и да не се играе.

локомотив пловдив съвзе нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Локомотив Пловдив спря пропадането си в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов се справиха с Шумен след 107:89 в мач от 14-ия кръг. В зала "Младост" дебютантът в елита не се забави да овладее инициативата още на старта, което оказа достатъчно да откаже играчите на Росен Барочвски. Припомняме, че двубоят бе под въпрос, тъй като "черно-белите" против това той да се изиграе заради условията в спортното съоръжение. Очаква се домакините да отнесат сериозно количество глоби именно поради тази причина.

"Смърфовете" се продължават да заемат четвъртата позиция с 8 успеха и 5 поражения, а "жълто-зелените остават на остават на последното 11-то място с 1 победа и 11 загуби. На 4 януари (неделя) Локомотив ще бъде домакин на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще гостува на Ботев 2012 ден по-рано.

Точните стрелби зад дъгата на Кръстомир Михов, Калил Милър, Шоу Андерсън и Томислав Минков направиха така, че гостите да стартират вихрено. До края на първата част изявите на Майкъл Марш и Джейлън Бар не успяха да подействат събуждащо на домакините, което даде основания на „черно-белите“ да се откъснат с 15 точки.

Андерсън продължи възхода на „смърфовете“ и в началото на втората десетка. „Зелените“ успяха да си стъпят на краката и постепенно редуцираха част от изоставането си с помощта на Марш, Бар и Уилямс, но Дъвъръл Рамзи взе нещата в свои ръце и отборът от Пловдив се изстреля при 51:42 на голямата почивка.

Милър и Андерсън позволиха на отбора от Пловдив да си върне двуцифрената разлика при подновяването на играта. Този път усилията на Бар и Уилямс не бяха достатъчно за „жълто-зелените“ отвърнат на удара, а Милър и Минков изведоха новака в шампионата с 21 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка пловдивският задържа нещата в свои ръце и до края удържа победата.

Калил Милър блесна за Локомотив с 24 точки и 8 борби, като бе 6/6 при стрелбата от далечна дистанция. Шоу Андерсън записа 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Томислав Минков приключи с 18 и 5 овладени под двата коша топки. Кръстомир Михов финишира със 17 точки, 6 борби и 6 завършващи подавания, Дъвъръл Рамзи има 17 и 6 завършващи подавания.

Майк Марш отговори за Шумен с 27 точки и 11 борби. Уилям Елис има 24, 6 овладени под двата коша топки, 5 асистенции и 4 тройки. Джейлън Бар регистрира 15 точки и 7 овладени под двата ринга топки.

Свързани статии:

От Локомотив Пловдив отказаха да изиграят мача с Шумен в зала "Младост"
От Локомотив Пловдив отказаха да изиграят мача с Шумен в зала "Младост"
От клуба излязоха с декларация часове преди началото на срещата.
Чете се за: 01:20 мин.
#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ