Локомотив Пловдив се съвзе в НБЛ

Локомотив Пловдив спря пропадането си в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов се справиха с Шумен след 107:89 в мач от 14-ия кръг. В зала "Младост" дебютантът в елита не се забави да овладее инициативата още на старта, което оказа достатъчно да откаже играчите на Росен Барочвски. Припомняме, че двубоят бе под въпрос, тъй като "черно-белите" против това той да се изиграе заради условията в спортното съоръжение. Очаква се домакините да отнесат сериозно количество глоби именно поради тази причина.

"Смърфовете" се продължават да заемат четвъртата позиция с 8 успеха и 5 поражения, а "жълто-зелените остават на остават на последното 11-то място с 1 победа и 11 загуби. На 4 януари (неделя) Локомотив ще бъде домакин на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще гостува на Ботев 2012 ден по-рано.

Точните стрелби зад дъгата на Кръстомир Михов, Калил Милър, Шоу Андерсън и Томислав Минков направиха така, че гостите да стартират вихрено. До края на първата част изявите на Майкъл Марш и Джейлън Бар не успяха да подействат събуждащо на домакините, което даде основания на „черно-белите“ да се откъснат с 15 точки.

Андерсън продължи възхода на „смърфовете“ и в началото на втората десетка. „Зелените“ успяха да си стъпят на краката и постепенно редуцираха част от изоставането си с помощта на Марш, Бар и Уилямс, но Дъвъръл Рамзи взе нещата в свои ръце и отборът от Пловдив се изстреля при 51:42 на голямата почивка.

Милър и Андерсън позволиха на отбора от Пловдив да си върне двуцифрената разлика при подновяването на играта. Този път усилията на Бар и Уилямс не бяха достатъчно за „жълто-зелените“ отвърнат на удара, а Милър и Минков изведоха новака в шампионата с 21 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка пловдивският задържа нещата в свои ръце и до края удържа победата.

Калил Милър блесна за Локомотив с 24 точки и 8 борби, като бе 6/6 при стрелбата от далечна дистанция. Шоу Андерсън записа 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Томислав Минков приключи с 18 и 5 овладени под двата коша топки. Кръстомир Михов финишира със 17 точки, 6 борби и 6 завършващи подавания, Дъвъръл Рамзи има 17 и 6 завършващи подавания.

Майк Марш отговори за Шумен с 27 точки и 11 борби. Уилям Елис има 24, 6 овладени под двата коша топки, 5 асистенции и 4 тройки. Джейлън Бар регистрира 15 точки и 7 овладени под двата ринга топки.