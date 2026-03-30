Академик взе глътка въздух след трилър с две продължения срещу Шумен

Академик Бултекс 99 спря пропадането си от пет поредни грешни хода в НБЛ. Баскетболистите на Йордан Янков оцеляха в трилър срещу Шумен със 105:100 след две продължения в мач от 28-ия кръг. В зала "Сила" победителят трдно можеше да бъде решен в редовното време и така се стигна до допълнителното време, като пловдивският отбор успя да изкопчи успеха едва във второто продължение, спечелено с 11:6, за да нанесе шесто поредно поражение в шампионата за играчите на Росен Барчовски.

Двубоят е мина без нерви, тъй като ДиМаркъс Шарп от състава на домакините бе дисквалифициран. Същата съдба сполетя и Костадин Лазаров от редиците на гостите. Освен това "жълто-зелените" трябваше да се справят в хода на срещата без Майкъл Марш, Джейлън Бар и Димитър Стамов.

Така отборът от Пловдив все още се намира на деветата позиция с 9 успеха и 17 поражения, като съхрани надежди за участие в плейофите, а шуменският тим остава на десетата позиция с 3 победи и 22 загуби. Академик почива в следващия кръг. От своя страна Шумен ще има гостуване на Левски на 4 април (събота).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Akademik Bultex 99 (@plovdivbb)





Наличието на Димаркъс Шарш и Обрад Томич се оказа достатъчно за домакините да се озоват в ролята на лидери за начало на мача. Майкъл Марш, Уилям Елис и Джейлън Бар се постараха гостите да надигнат постепенно глава за пълен обрат, стигайки до преднина от 3 точки в края на дебютните минути.

Елис демонстрира своите възможности на реализатор и в хода на втория период, когато „жълто-зелените“ започнаха да се радват на двуцифрена разлика. Макар Джакез Йол и Петър Ралчев да вдъхновиха пловдивския отбор да си стъпи на краката, шуменският тим не се огъна и се изстреля на голямата почивка при 42:37.

Костадин Лазаров, Елис и Бар направиха така, че гостите отново да държат в ръцете си двуцифрена разлика при подновяването на играта. Васил Бачев и Уол се оказаха в основата на новия подем за пловдивския отбор, който се доближи само на точка, но „жълто-зелените“ изкопчиха аванс от 4 в края на предпоследната десетка.

Усилията на Шарп главно доведоха до равенство на старта на последната част. Елис и Лазаров отговориха във важен момент, връщайки предимството на шуменския тим. Йол, Бачев и Шарп обединиха усилията си за още един възход на домакините, които с по-малко от 2 минути до края постигнаха така жадувания обрат и разлика от 2 точки. Лазаров изравни резултата, а след размяна на безплодни атаки, последната от която на Шарп със сирената, развръзката остана за продължението.

Драматичните моменти не липсваха и в началото на допълнителните 5 минути, в които отново честата смяна на водачеството бе факт. Клемен Вуга и Шарп поставиха на няколко пъти равенството на таблото. 5 секунди преди края Елис и Мирослав Денчев не успяха да поразят целта, а в ответната атака Елис открадна топката от Асен Великов, но просна със сирената и развръзката остана за второ продължение.

В началото на вторите 5 минути Йол и Бачев бяха тези, които тласнаха отбора от Пловдив към едноличното водачество. Този път геройствата на Елис не стигнаха за „жълто-зелените“ да се върнат в играта и кош на Томич в последните 12 секунди остави радостта в домакинския лагер.

Джакез Йол се отличи за Академик с 33 точки и 8 борби. ДиМаркъс Шарп регистрира 24, 7 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции. Обрад Томич приключи със 17 и 15 овладени под двата коша топки, Васил Бачев финишира с 14 и 6 завършващи паса.

Уилям Елис нямаше спиране за Шумен, завършвайки с 32 точки и 6 асистенции. Костадин Лазаорв навъртя 22 и 6 завършващи подавания, Джейлън Бар има 15 и 11 борби. Владислав Станев записа 12 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Клемен Вуга е с 10 и 6 овладени под двата коша топки.