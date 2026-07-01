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Ал Ахли насочва поглед към Мохамед Салах след раздялата с Рияд Марез

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Саудитският клуб вече е направил първи стъпки за евентуален трансфер на звездата на Ливърпул, а в полезрението му е и Карим Адейеми

Ал Ахли насочва поглед към Мохамед Салах след раздялата с Рияд Марез
Снимка: БГНЕС
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Саудитският Ал Ахли е определил звездата на Ливърпул Мохамед Салах за основната си трансферна цел през летния трансферен прозорец, съобщава Sky Sports. Клубът от Джеда търси ново емблематично попълнение в атака след раздялата с алжирския национал Рияд Марез.

Според информацията ръководството на Ал Ахли вече е отправило запитване относно възможността за привличането на египетския национал. От клуба са поискали подробности за финансовите параметри на евентуална сделка, както и за спортните условия, при които Салах би бил склонен да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Интересът към нападателя идва малко след като Марез постигна споразумение за предсрочно прекратяване на договора си с Ал Ахли. Раздялата е струвала на клуба около 14,5 милиона евро, но е освободила място за нова голяма звезда в състава.

Освен към Салах, саудитският тим проявява интерес и към крилото на Борусия Дортмунд Карим Адейеми. Германският национал също попада сред вариантите за подсилване на офанзивната мощ на отбора преди началото на новия сезон.

#Ал Ахли #Мохамед Салах

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