Ал Ахли насочва поглед към Мохамед Салах след раздялата с Рияд Марез

Саудитският Ал Ахли е определил звездата на Ливърпул Мохамед Салах за основната си трансферна цел през летния трансферен прозорец, съобщава Sky Sports. Клубът от Джеда търси ново емблематично попълнение в атака след раздялата с алжирския национал Рияд Марез.

Според информацията ръководството на Ал Ахли вече е отправило запитване относно възможността за привличането на египетския национал. От клуба са поискали подробности за финансовите параметри на евентуална сделка, както и за спортните условия, при които Салах би бил склонен да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Интересът към нападателя идва малко след като Марез постигна споразумение за предсрочно прекратяване на договора си с Ал Ахли. Раздялата е струвала на клуба около 14,5 милиона евро, но е освободила място за нова голяма звезда в състава.

Освен към Салах, саудитският тим проявява интерес и към крилото на Борусия Дортмунд Карим Адейеми. Германският национал също попада сред вариантите за подсилване на офанзивната мощ на отбора преди началото на новия сезон.