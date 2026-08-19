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Алдаир остава верен на Левски за дълго

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Португалецът ще продължи да бъде един от основните стълбове в отбраната на "сините".

Алдаир остава верен на Левски за дълго
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В Левски определено залагат на дългосрочните планове. „Сините“ не мислят за раздяла с един от своите лидери. В редиците на столичани ще продължи да се подвизава Алдаир Невеш, обявиха официално от клуба тази вечер. Португалецът и тимът от „Герена“ се съгласиха на нов договор, който ще продължи до лятото на 2028 година.


Защитникът подсили българите през юли 2024 година и не се забави с това да се превърне в един от стълбовете в тяхната отбрана. През настоящия сезон Алдаир има 6 мача във всички турнири за „сините“, в които отбеляза едно попълнение.

Към момента той може да се похвали с 80 срещи и 4 попадение. На сметката португалският играч има титлата в Първа лига, която спечели с Левски през миналия сезон.

Преди това 26-годишният футболист бе част от местните Фонте Града, Торенсе, Академика Куимбра, Деспортива Санхоаненсе и Пасош де Ферейра, както и испанския Понферадина.

#Алдаир Невеш #ПФК ЛЕВСКИ

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