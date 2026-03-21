Алекс Грозданов и Богданка приключиха редовния сезон с убедителна победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият тим Богданка ЛУК Люблин завършиха с категорична победа редовния сезон в полската ПлюсЛига.

Шампионите се наложиха с 3:0 (25:14, 25:13, 25:20) у дома над състава на Ченстохова в отложен мач от 14-ия кръг, изигран пред около 4200 зрители.

След успеха Богданка завърши на трето място в крайното класиране с актив от 18 победи, 8 загуби и 53 точки. В четвъртфиналните плейофи тимът ще се изправи срещу шестия в подреждането, като най-вероятният съперник е СКРА Белхатов. Серията ще се играе до две победи от три мача, а първият двубой е насрочен за 28 март.

Алекс Грозданов изигра цялата среща и завърши с 6 точки, като демонстрира висока ефективност в атака. Със същия точков актив се отчете и звездата Вилфредо Леон.

Най-резултатен за победителите бе Илир Ено с 15 точки, който заслужено бе избран за най-полезен състезател в мача. Резервата Матеуш Малиновски добави още 11 точки.

За гостите от Ченстохова единствен с двуцифрен актив бе Якуб Киедос с 11 точки.