БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов и Богданка приключиха редовния сезон с убедителна победа в Полша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българският национал и съотборниците му завършиха трети и очакват съперника си за плейофите

драматична победа халкбанк изпрати алекс грозданов богданка лук люблин четвъртфинал шампионска лига
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият тим Богданка ЛУК Люблин завършиха с категорична победа редовния сезон в полската ПлюсЛига.

Шампионите се наложиха с 3:0 (25:14, 25:13, 25:20) у дома над състава на Ченстохова в отложен мач от 14-ия кръг, изигран пред около 4200 зрители.

След успеха Богданка завърши на трето място в крайното класиране с актив от 18 победи, 8 загуби и 53 точки. В четвъртфиналните плейофи тимът ще се изправи срещу шестия в подреждането, като най-вероятният съперник е СКРА Белхатов. Серията ще се играе до две победи от три мача, а първият двубой е насрочен за 28 март.

Алекс Грозданов изигра цялата среща и завърши с 6 точки, като демонстрира висока ефективност в атака. Със същия точков актив се отчете и звездата Вилфредо Леон.

Най-резултатен за победителите бе Илир Ено с 15 точки, който заслужено бе избран за най-полезен състезател в мача. Резервата Матеуш Малиновски добави още 11 точки.

За гостите от Ченстохова единствен с двуцифрен актив бе Якуб Киедос с 11 точки.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ