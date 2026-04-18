Алекс Грозданов поведе Богданка Люблин към финал в Плюс лигата

Богданка Люблин с Алекс Грозданов в състава си се класира за финала в полската Плюс лига, след като победи Проект Варшава с 3:1 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17) във втория мач от полуфиналната серия.

Така тимът от Люблин спечели серията с 2:0 успеха и си осигури място в спора за титлата, където ще се изправи срещу Алурон Варта Заверче.

Българският национал изигра силен двубой и бе сред водещите фигури на терена. Грозданов завърши с 10 точки, като впечатли най-вече с работата си на блокада – пет успешни спирания, с които бе най-добър в този компонент.

Домакините доминираха в първия гейм, който спечелиха убедително. Втората част бе значително по-оспорвана, но отново завърши в полза на Богданка. Гостите от Варшава реагираха в третия гейм, но в четвъртия волейболистите от Люблин отново наложиха контрол и затвориха мача.

Стабилните изяви на Грозданов през целия сезон се потвърждават и от статистиката – той е лидер сред блокировачите в първенството с 82 успешни блока, значително пред втория в класацията Бартоломей Лемански.

Така Богданка Люблин продължава отличното си представяне и ще има възможност да се бори за шампионската титла в едно от най-конкурентните волейболни първенства в Европа.