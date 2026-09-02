Алекс Микелсен изхвърли Брендън Накашима от US Open, Медведев продължава уверено

Алекс Микелсен поднесе една от изненадите във втория кръг на US Open, след като елиминира намиращия се в отлична форма Брендън Накашима. 46-ият в световната ранглиста американец спечели сблъсъка със своя сънародник с 6:3, 6:4, 6:4.

Накашима пристигна в Ню Йорк след силна серия от резултати, включваща финал в Монреал и полуфинали във Вашингтон и Синсинати. 17-ият в света обаче не успя да покаже същото ниво срещу Микелсен.

Поставеният под №16 спечели 69% от точките след вкаран първи сервис и допусна общо четири пробива. Особено показателно за превъзходството на Микелсен беше, че Накашима не достигна до нито една възможност за пробив във втория и третия сет.

В следващия кръг Микелсен ще се изправи срещу Даниел Мерида. Испанецът също постигна впечатляваща победа, след като отстрани Андрей Рубльов след обрат с 6:7(3), 6:2, 6:4, 6:4.

Без особени затруднения напред продължи и Даниил Медведев. Шампионът на US Open от 2021 година победи американеца Себастиан Грозни с 6:1, 6:3, 7:5.

Руснакът доминираше в по-голямата част от срещата и завърши с 37 печеливши удара и 14 аса. С успеха Медведев записа две поредни победи в тура за първи път от "Уимбълдън“ насам.

В третия кръг бившият шампион в Ню Йорк ще срещне победителя от двубоя между Жауме Мунар и Артюр Риндернех.