Александър Александров напусна ЦСКА 1948

Александър Александров-Алвеша вече не е треньор на ЦСКА 1948. Часове след снощната загуба с 0:1 от Левски той е обявил пред ръководството, че напуска клуба.

Алвеша не завърши двубоя със „сините“ на резервната скамейка, след като в края на мача не успя да овладее нервите си и бе изгонен от съдията Мариян Гребенчарски.

Под ръководството на Александров ЦСКА 1948 завърши на второ място в Първа лига през миналия сезон и се представи отлично в евротурнирите, където отпадна от Панатинайкос след продължения.



От началото на новия шампионат „червените“ също показват много добри игри и се намират сред лидерите в класирането.