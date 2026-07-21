Александър Чеферин бойкотира финала на Мондиал 2026 заради конфликт с ФИФА

Президентът на УЕФА Александър Чеферин умишлено не е присъствал на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, за да демонстрира несъгласието си с политиката на ФИФА и нейния президент Джани Инфантино. Това твърдят британските издания The Independent и The Daily Telegraph, според които отношенията между двете най-влиятелни футболни организации са сериозно обтегнати.

Според публикациите отсъствието на Чеферин е поредният знак за задълбочаващото се напрежение между УЕФА и ФИФА, породено от редица спорни решения по време на световното първенство.

Един от основните поводи за недоволството е решението на дисциплинарната комисия на ФИФА да отмени червения картон на американския национал Фоларин Балогун преди двубоя с Белгия. Според медиите това се е случило, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал Джани Инфантино да преразгледа наказанието.

От УЕФА определиха този ход като „безпрецедентен, неразбираем и неоправдан“, заявявайки, че подобна намеса преминава „червена линия“ по отношение на независимостта на футболните институции.

Друг спорен момент е случаят със сомалийския съдия Омар Артан, който не успя да получи разрешение да влезе в Съединените щати въпреки изпълнените изисквания за участие на турнира. В отговор УЕФА го назначи за главен съдия на предстоящия мач за Суперкупата на Европа.

Сред темите, предизвикали недоволство в Нион, е и отношението към националния отбор на Иран. Според публикациите Чеферин е останал разочарован от липсата на еднакви условия за всички участници в шампионата, след като иранският селекционер Амир Галенои определи своя тим като „най-потиснатия“ на турнира.

Критики предизвикаха и някои от нововъведенията на ФИФА по време на Мондиал 2026, сред които промените във ВАР протокола, правилата при случаи на сгрешена самоличност, паузите за хидратация и санкционирането на футболисти, които закриват устата си по време на разговор със съперник.

Още преди началото на Световното първенство Чеферин се обяви срещу разширения формат с 48 отбора, като предупреди, че подобна промяна ще понижи спортното качество на турнира. Президентът на УЕФА разкритикува и високите цени на билетите, докато европейската централа вече обяви, че за Евро 2028 ще запази достъпни ценови категории за привържениците и няма да прилага система за динамично ценообразуване.

Според The Daily Telegraph напрежението между двете организации може да има и политическо продължение. Изданието твърди, че в УЕФА вече се обсъжда възможността да бъде издигнат кандидат, който да се противопостави на Джани Инфантино в битката за президентския пост на ФИФА на следващия конгрес на световната футболна централа през 2027 година.