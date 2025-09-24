Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол

Националният отбор по футбол на България има нов селекционер – Александър Димитров. Решението беше обявено от президента на БФС Георги Иванов, а договорът е за две години. Димитров наследява Илиан Илиев, който си тръгна след загубите от Испания и Грузия в световните квалификации.

„Надяваме се Димитров да донесе по-добри резултати и по-добър стил на игра. Той е работил дълго с младежите и познава много от сегашните национали“, каза Георги Иванов.

Александър Димитров ще бъде официално представен пред медиите утре, а дебютът му начело на България ще е срещу Турция на 11 октомври в световна квалификация.

През последните 7 години той водеше младежкия национален отбор до 21 години. В треньорската си кариера Александър Димитров е бил още пом.-треньор на младежкия национален отбор на България, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в родни клубове като Берое (Стара Загора), Локомотив (Горна Оряховица), Конелиано (Герман), Витоша (Бистрица) и Ботев (Пловдив).

Мястото му при младежите вече е заето – там нов треньор ще бъде Тодор Янчев.