Александър Донски е на полуфинал в Канада след драматична победа в два тайбрека

Александър Донски продължава силното си представяне на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125“ в Квебек с награден фонд 225 хиляди долара. Националът на България за Купа "Дейвис“ и партньорът му Аджийт Рай от Нова Зеландия се класираха за полуфиналите на двойки след оспорван успех над канадците Никола Арсено и Александър Розин със 7:6(3), 7:6(5).

Двубоят продължи час и 45 минути, а Донски и Рай трябваше да преминат през сериозни изпитания и в двата сета. В първата част българо-новозеландският тандем изоставаше с 1:5, но успя да направи впечатляващо завръщане и да стигне до тайбрек. В него Донски и Рай наложиха волята си със 7:3 и поведоха в резултата.

Драмата продължи и във втория сет. Донски и Рай получиха три възможности да приключат срещата още в десетия гейм, но не успяха да реализират мачболите си. Така отново се стигна до тайбрек, в който резултатът беше равен при 5:5. Българинът и неговият партньор обаче спечелиха следващите две разигравания и сложиха точка на двубоя.

Това е втора победа за тандема в Квебек. На старта Донски и Рай отстраниха Ян Чоински от Великобритания и Йеспер Де Йонг от Нидерландия след обрат с 4:6, 6:1, 10-4.

С достигането си до полуфиналите Александър Донски си осигури 45 точки за световната ранглиста на двойки, където в момента заема 106-ото място, както и 1735 долара от наградния фонд.

Следващото препятствие пред Донски и Рай ще бъде американският тандем Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу. Двубоят за място на финала е в петък.







