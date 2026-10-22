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Александър Донски приключи на четвъртфиналите в Алмати

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Надпреварата е от категория АТР 250 и е с награден фонд над милион долара.

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Българският тенисист Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан). Надпреварата е с награден фонд 1 075 160 долара.

28-годишният българин и Филип Печонка (Полша) отстъпиха в оспорван мач на четвъртите поставени Юки Бамбри (Индия) и Райън Сегерман (САЩ) с 6:7(6), 6:7(2) за час и 26 минути.

При 5:4 в първия сет Донски и Печонка пропуснаха един сетбол, а в тайбрека бяха равностойни до 6:6, но допуснаха минипробив и загубиха две поредни точки, за да изостанат в общия резултат. Втората част отново се реши след тайбрек, в който Бамбри и Сегерман поведоха с 5:1 и не оставиха повече шансове на българина и поляка.

Въпреки поражението Александър Донски заработи 45 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 81-вото място, както и 4955 долара от наградния фонд на надпреварата.

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