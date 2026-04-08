Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Мадрид

Българинът Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, се справиха с представителите на домакините Бруно Наваро и Иниго Сервантес със 7:5, 6:3 за малко повече от час.

Те взеха първия сет с единствен пробив в последния гейм, а след това дръпнаха с 4:1 във втората част по пътя си към крайната победа.

С успеха 27-годишният българин се осигури 460 евро и 16 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 106-ото място.

Донски и Бантия играха финал на друг "Чалънджър" в Менорка (Испания) миналата събота.