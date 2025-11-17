Александър Донски се класира за основната схема на тенис турнира на от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо

Александър Донски се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи представителя на домакините Федерико Арнаболди с 6:3, 3:6, 6:4 за час и 51 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във шестия гейм, но загуби три поредни гейма от 3:3 до 3:6 във втората част. Националът стигна до решителен брейк в десетия гейм на третия сет и стигна до победата.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Денис Молчанов (Украйна) ще играят в първия кръг срещу третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис (Великобритания).

Преди един месец двамата играха на полуфинал на двойки на друг „Чалънджър“ в Италия.