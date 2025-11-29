Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнир в Мая

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая с награден фонд от 145 250 евро.

Във финала българинът и неговият партньор Тиаго Перейра от Португалия надиграха французина Тео Арибаже и хърватина Нино Сердарушич с 6:2, 7:6(6).

В първия сет Донски и Перейра успяха да поведат с 3:0 гейма и без големи проблеми го спечелиха с 6:2. Играта вървеше в тяхна полза и във втория сет, в който те имаха аванс от 5:2 гейма. При 5:4 българинът и португалецът пропуснаха мачбол на свой сервис, а Арибаже и Сердарушич форсираха тайбрек.

В него Донски и Перейра постигнаха два минипробива, като особено ценен бе вторият, който дойде при 7:6 точки и донесе втория мачбол, който този път бе реализира.

За Донски това е 20-а титла на двойки в кариерата и втора от турнирите "Чалънджър". По-рано през годината той стана шампион и на "Чалънджър" в Кигали, Руанда.

Титлата в Мая ще донесе на българина рекордно класиране в световната ранглиста, нови 100 точки, както и 3610 евро от наградния фонд.