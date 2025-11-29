БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнир в Мая

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Българинът спечели 20-а титла на двойки.

александър донски класира финала двойки тенис турнира сериите чалънджър брага
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая с награден фонд от 145 250 евро.

Във финала българинът и неговият партньор Тиаго Перейра от Португалия надиграха французина Тео Арибаже и хърватина Нино Сердарушич с 6:2, 7:6(6).

В първия сет Донски и Перейра успяха да поведат с 3:0 гейма и без големи проблеми го спечелиха с 6:2. Играта вървеше в тяхна полза и във втория сет, в който те имаха аванс от 5:2 гейма. При 5:4 българинът и португалецът пропуснаха мачбол на свой сервис, а Арибаже и Сердарушич форсираха тайбрек.

В него Донски и Перейра постигнаха два минипробива, като особено ценен бе вторият, който дойде при 7:6 точки и донесе втория мачбол, който този път бе реализира.

За Донски това е 20-а титла на двойки в кариерата и втора от турнирите "Чалънджър". По-рано през годината той стана шампион и на "Чалънджър" в Кигали, Руанда.

Титлата в Мая ще донесе на българина рекордно класиране в световната ранглиста, нови 100 точки, както и 3610 евро от наградния фонд.

#Александър Донски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
2
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
3
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
4
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
5
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
6
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Български тенис

Шиникова загуби на финала на двойки в Тунис
Шиникова загуби на финала на двойки в Тунис
Финал на двойки за Александър Донски в Мая Финал на двойки за Александър Донски в Мая
Чете се за: 02:00 мин.
Изабела Шиникова спечели българския сблъсък с Ива Иванова на двойки в Монастир Изабела Шиникова спечели българския сблъсък с Ива Иванова на двойки в Монастир
Чете се за: 01:10 мин.
Джордж Лазаров отпадна в Анталия Джордж Лазаров отпадна в Анталия
Чете се за: 00:52 мин.
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 00:47 мин.
Елизара Янева отстъпи драматично във втория кръг на турнир в Търнава Елизара Янева отстъпи драматично във втория кръг на турнир в Търнава
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ