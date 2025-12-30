Александър Николов – вторият най-добър волейболист в света

Българският национал Александър Николов беше избран за втория най-добър волейболист в света за 2025 година. Класацията е направена от Volleyball World и поставя младия ни талант сред най-силните играчи на планетата.

Николов изигра изключителен сезон и беше лидер на националния отбор на България, който стигна до финала на световното първенство – нещо, което не се беше случвало от повече от 50 години. Там българите отстъпиха само на Италия.

Освен успехите с националния тим, Александър се представи блестящо и с клубния си отбор Кучине Лубе Чивитанова. Той помогна на тима да спечели Купата на Италия и да завърши на второ място в първенството.

С отличната си игра, силен характер и постоянство, Александър Николов се утвърждава като едно от най-големите имена на световния волейбол и гордост за България.

