начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Александър Николов блесна с 22 точки, Лубе осъществи зрелищен обрат срещу Верона

Спорт
Българският национал бе ключов за успеха с 3:2, който даде аванс на Чивитанова в полуфиналната серия

класата александър николов доближи лубе полуфиналите италия
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Александър Николов изигра пореден силен мач и поведе Кучине Лубе (Чивитанова) към впечатляващ обрат с 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12) като гост на Рана (Верона) в третия двубой от полуфиналите в италианската Суперлига.

Българският национал завърши с 22 точки, като се отличи и с цели 6 аса, превръщайки се в основна фигура за успеха на своя тим.

Двубоят започна трудно за гостите, които изостанаха с два гейма след оспорвани първи две части. Въпреки това волейболистите на Лубе демонстрираха характер и постепенно поеха инициативата, за да стигнат до пълен обрат.

Силната игра на Николов, особено от сервис, се оказа решаваща в ключовите моменти, а тимът от Чивитанова наложи превъзходството си в тайбрека, за да затвори мача.

С този успех Лубе поведе с 2:1 победи в серията и вече е само на крачка от класиране за финала в първенството.

#ВК Лубе Чивитанова # Александър Николов

