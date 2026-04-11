Александър Николов блесна с 22 точки, Лубе осъществи зрелищен обрат срещу Верона

Александър Николов изигра пореден силен мач и поведе Кучине Лубе (Чивитанова) към впечатляващ обрат с 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12) като гост на Рана (Верона) в третия двубой от полуфиналите в италианската Суперлига.

Българският национал завърши с 22 точки, като се отличи и с цели 6 аса, превръщайки се в основна фигура за успеха на своя тим.

Двубоят започна трудно за гостите, които изостанаха с два гейма след оспорвани първи две части. Въпреки това волейболистите на Лубе демонстрираха характер и постепенно поеха инициативата, за да стигнат до пълен обрат.

Силната игра на Николов, особено от сервис, се оказа решаваща в ключовите моменти, а тимът от Чивитанова наложи превъзходството си в тайбрека, за да затвори мача.

С този успех Лубе поведе с 2:1 победи в серията и вече е само на крачка от класиране за финала в първенството.