Александър Николов отново блести, но Чивитанова отстъпи в четвъртфиналите на Шампионската лига

Кучине Лубе Чивитанова с българския национал Александър Николов в състава си допусна поражение в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига по волейбол.

Италианският тим отстъпи с 0:3 (22:25, 16:25, 29:31) като домакин на Алурон Варта Заверче и ще трябва да търси обрат в реванша.

Николов изигра силен двубой и завърши като най-резултатен с 17 точки, докато съотборникът му Ерик Льопки добави 11. За гостите най-ефективни бяха Аарън Ръсел с 12 точки и Бартош Кволек с 10.

Срещата продължи 83 минути и се игра пред близо 3000 зрители. Най-оспорван бе третият гейм, в който Чивитанова навакса изоставане от 10:14 и 18:20, за да изравни при 21:21. В заключителните разигравания обаче гостите запазиха самообладание и затвориха частта при 31:29, с което спечелиха и мача.

Реваншът между двата отбора е на 2 април, като Чивитанова се нуждае от победа с 3:0 или 3:1, за да стигне до „златен“ гейм, който да определи крайния победител.