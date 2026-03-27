Александър Василев достигна четвъртфиналите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро.

18-годишният плевенчанин победи намиращия се на над 700 места пред него в световната ранглиста Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар) с 6:3, 6:2 за час и 15 минути игра.

Василев осъществи два пробива в първия сет - още в откриващия гейм и отново в деветия, затваряйки частта още при първия си сетбол. Във втория сет българинът започна много силно, повеждайки с 4:0 след два последователни брейка. До края на частта нито един от двамата не спечели подаванията си, а това беше достатъчно за родния тенисист да се класира напред.

В четвъртфиналната фаза финалистът от Откритото първенство на САЩ за юноши от миналата година ще се изправи срещу победителя от мача между седмия поставен Том Генч (Германия) и квалификанта Филипо Романо (Италия).

По-късно днес Антъни Генов ще се бори за място на полуфиналите в надпреварата на двойки в тандем с британеца Фин Бас срещу босненците Мирза Башич и Андрей Недич.