Александър Василев отпадна на старта на "Чалънджър“ турнира в Рим

Националът на България за Купа Дейвис Александър Василев приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Рим.

18-годишният тенисист загуби от водача в схемата Далибор Свърчина (Чехия) с 1:6, 3:6 за 68 минути. Българинът допусна ранен пробив и не успя да намери ритъма си в първия сет, а във втория изостана с 0:3. Въпреки че съкрати разликата до 2:3, нов пробив наклони окончателно везните в полза на съперника му.

В надпреварата ще участва и друг български национал – Александър Донски, който ще играе на двойки заедно със Сидхант Бантия (Индия). Те ще се изправят срещу испанско-индийския тандем Серхио Мартос Горнес и Виджай-Сундар Прашант в първия кръг.