Александър Василев се класира за втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

19-годишният Василев победи със 7:5, 6:1 Нилс Вискер (Нидерландия) за час и 15 минути игра.

Българинът пропусна една възможност за пробив в седмия гейм, но успя да пробие подаването на Вискер в 11-ия гейм, за да поведе с 6:5. След това Василев затвори сета в своя полза с убедителен гейм на нула.

Националът доминираше изцяло във втората част и след серия от шест поредни спечелени гейма – от 0:1 до 6:1 – триумфира с победата.

Централният корт на ТК „Локомотив" се превръща в истинска крепост за Василев, който през миналия септември записа две впечатляващи победи за успеха на България над Финландия за Купа „Дейвис". Във втория кръг Александър Василев ще играе утре срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия).

По-рано днес другият национал Пьотр Нестеров също се класира за втория кръг на сингъл. 23-годишният Нестеров победи с 6:2, 6:2 бразилеца Даниел Дутра да Силва, а във втория кръг ще играе срещу шестия поставен Матео Мартино (Франция), който вчера елиминира Илиян Радулов.

С победите си днес Александър Василев и Пьотр Нестеров заработиха по четири точки за световната ранглиста.

Димитър Кузманов загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 4:6 от Йеле Селс (Нидерландия) за час и 36 минути на корта.

Кузманов поведе с 2:0 в началото на мача, допусна обрат за 2:4, а след това беше пробит още веднъж за 3:6 в първия сет. 32-годишният българин проби първи и във втория сет за 2:1, но взе само един от следващите пет гейма, за да изостане при 3:5. Кузманов върна пробива за 4:5, но отново загуби подаването си и отстъпи с крайното 4:6.

Динко Динев загуби в първия кръг с 4:6, 2:6 от третия поставен Дейли Бланч (САЩ) за 82 минути на корта. Преди този мач 22-годишният Динев постигна две победи в квалификациите.

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки, като техните срещи ще се играят в сряда.

Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще започнат срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов.

Националите за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Другите национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Организаторите ще направят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 15:30 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават двубоите на живо.

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.