Александра Еала шокира №3 в света и грабна първата титла в кариерата си

Александра Еала постигна най-големия успех в кариерата си, след като победи световната №3 Джесика Пегула с 4:6, 6:4, 6:0 във финала на турнира на твърда настилка от категория WTA 500 във Вашингтон и завоюва първата си титла на най-високо ниво.

Финалният сблъсък беше сериозно повлиян от лошото време в американската столица. Първоначално началото беше забавено с около три часа заради гръмотевична буря, а след като Пегула спечели откриващия сет с 6:4 и Еала поведе с 2:1 във втория, дъждът отново прекъсна срещата.

След подновяването на играта 21-годишната филипинка успя да промени изцяло развитието на двубоя. Еала демонстрира увереност от основната линия, стабилизира подаването си и постепенно наложи темпото си, за да стигне до обрат след 6:4 във втората част.

В решителния сет съпротивата на Пегула беше напълно сломена. Еала не даде нито гейм на американката и след категорично 6:0 сложи точка на впечатляващото си представяне във Вашингтон.

За Пегула поражението означаваше пропусната възможност да спечели за трети път турнира в американската столица след триумфите си през 2019 и 2021 година.

Успехът затвърди и репутацията на Еала като една от най-бързо прогресиращите тенисистки в тура. Победата над Пегула продължи серията ѝ от успехи срещу състезателки от Топ 10, след като преди това филипинката успя да преодолее имена като Ига Швьонтек, Елена Рибакина и Елина Свитолина.

Първият трофей в кариерата ще донесе на Еала и сериозен скок в световната ранглиста, като се очаква тя да достигне до около 20-ата позиция.

След историческия си успех филипинката не скри амбициите си и заяви, че вярва, че трофеят във Вашингтон е само началото на бъдещите ѝ успехи.