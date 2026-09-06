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Алкарас продължава безмилостно към нова титла от US Open

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
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Испанецът записа 18-та поредна победа в Големия шлем.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас продължава да демонстрира пред съперниците си, че завръщането му на US Open е сериозна заявка.

Поставеният под №3 в ранглистата се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове след победа с 6:4, 6:3, 6:4 над Томи Пол в неделния следобед. Испанецът участва в първия си турнир от четири месеца насам след контузия на китката, но вече има само един загубен сет в първите си четири мача в Ню Йорк. Последният му успех бе особено убедителен – срещу 21-ия в света и любимец на домакинската публика Пол.

Алкарас вече води с 7:2 в преките си двубои с американеца, като го е побеждавал и на четирите турнира от Големия шлем. Той е едва 10-ият тенисист в Откритата ера, успял да победи един и същи съперник на всичките четири турнира от Шлема.

„Играех моята игра. Опитвах се да играя по моя начин. Томи е изключително талантлив играч. Ударите му са доста опасни и понякога е наистина трудно да контролираш топката, когато идва към теб. Просто се опитвах да бъда готов за битка и да бъда агресивен през цялото време. Опитвах се да не му позволявам да стои (високо) на корта и мисля, че се справих доста добре, за да му оказвам толкова голям натиск в геймовете му на сервис, което много ми помогна да играя освободено, да бъда спокоен и да мисля ясно. Наистина съм щастлив от представянето си днес“, заяви Алкарас в интервюто си на корта.

Двамата започнаха равностойно в „Артър Аш Стейдиъм“, като нито един от тях не стигна до точка за пробив в първите девет гейма. След като Алкарас, който е №2 в схемата и защитава титлата си, проби за 6:4 в първия сет, обаче испанецът пое пълен контрол върху мача.

23-годишният Алкарас реализира два пробива в началото на втория сет и още един в началото на третия, за да стигне до успеха за два часа и 20 минути. Той завърши двубоя с 33 печеливши удара срещу 18 за Пол.

С победата Алкарас удължи серията си от поредни успехи в турнирите от Големия шлем до 18 мача – най-доброто постижение в кариерата му. В серията влизат титлата му от US Open 2025 и триумфът на Australian Open през януари, с който той стана най-младият тенисист, завършил Кариерен Голям шлем.

Алкарас вече има 26 победи и само три загуби през сезон 2026. За място на полуфиналите той ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под №8 Бен Шелтън и Стефанос Циципас.

#US Open 2026 #Карлос Алкарас #Томи Пол

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