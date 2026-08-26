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Американец спря Даниил Медведев в Уинстън-Сейлъм

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Спорт
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Руснакът отпадна още във втория кръг на американска територия.

Американец спря Даниил Медведев в Уинстън-Сейлъм
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Водачът в схемата Даниил Медведев (Русия) отпадна във втория кръг на турнира по тенис за мъже на твърда настилка от сериите АТП 250 в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818 240 долара.

Медведев остъпи пред 22-годишния американец Мартин Дам, който се наложи със 7:5, 6:3 и се класира за третия кръг след час и 22 минути игра. Следващият противник на Дам ще бъде 15-ият в схемата унгарец Фабиан Марожан, който отстрани Миомир Кецманович (Сърбия) с 6:3, 6:4.

Вторият поставен Лучано Дардери (Италия) елиминира сънародника си Матия Белучи след обрат с 2:6, 6:4, 6:2 и в третия кръг ще срещне 13-ия в схемата Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия), който се справи с представителя на Парагвай Адолфо Даниел Вайехо с 6:2, 6:0.

Третият в схемата Игнасио Бусе (Перу) преодоля австралиеца Адам Уолтън с 6:2, 5:7, 6:3 и очаква сблъсък с 16-ия поставен германец Даниел Алтмайер, а британецът Артър Фери, четвърти поставен, надигра Круз Хюит (Австралия) с 6:1, 7:5 в двубой, продължил час и 21 минути, за да си уреди мач срещу представителя на Нидерландия Меес Ротгеринг, отстранил 14-ия поставен Меес Ротгеринг след 6:2, 7:6(1).

Напред се класираха още италианецът Лоренцо Сонего, който елиминира деветия в схемата Адриан Манарино от Франция с 6:1, 7:6 (5), осмият поставен аржентинец Хуан Мануел Серундоло след успех над квалификанта Дакшинешвар Суреш (Индия) със 7:6(10), 6:3 и десетият поставен Себастиан Баес от Аржентина, който победи Юго Грение (Франция) сък 7:5, 7:6(2).

Във втория кръг на надпреварата в Уинстън-Сейлъм отпаднаха петият в схемата белгиец Рафаел Колиньон, който отстъпи пред представителя на Австралия Ринки Хиджиката с 6:3, 6:7(7), 6:7(5) и шестият поставен Мариано Навоне. Австралиецът Джеймс Дъкуърт се наложи над аржентинския тенисист с 6:3, 7:6(5).

#тенис турнир в Уинстън-Сейлъм 2026 #Мартин Дам #Даниил Медведев

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