ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Анас Маздрашки с успех в два сета на старта на турнир в Мадрид

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

анас маздрашки приключи двойки синтра
Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на единично на турнира на твърда настилка в Мадрид (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин, който е 913-и в световната ранглиста, спечели с категоричното 6:1, 6:2 срещу представителя на домакините Пабло Масхуан само за 56 минути, като не даде нито една възможност за пробив на съперника си. Той взе първия сет с две серии от по три гейма, а във втората част поведе още в началото с 2:0 и до края контролираше двубоя.

Така Маздрашки ще спори за място на четвъртфиналите с поставения под номер 3 Кристиан Сигсгоор (Дания), 637-и в света.

Друг българин – Леонид Шейнгезихт, преодоля квалификациите след успех във финалния мач от пресявките над испанеца Гарсия Паес с 6:4, 4:6, 10:1. Той ще играе в първия кръг срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Даниел Салмерон.

Още един българин се включва в основната схема с „уайлд кард“. 23-годишният Максимилиан Борисов ще се изправи срещу Йоанис Брокакис (Гърция), също с „уайлд кард“, като ще търси първа победа в кариерата си в основна схема на състезание от веригата на Международната федерация ITF.

Борисов ще играе и на двойки заедно с Хорхе Аспейтия (Мексико). Те ще стартират срещу Диего Флорис (Чили) и Асиер Перни (Испания).

