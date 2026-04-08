Андрей Гюров: 223-ма са задържаните за изборни престъпления от МВР

223-ма - толкова са до момента задържаните за изборни престъпления от МВР, заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на кабинета.

Андрей Гюров, служебният премиер: „Тази седмица бяхме в Якоруда с министъра на земеделието и с главния секретар. И най-страшното и притеснително, което видяхме, беше мълчанието на хората,които се притесняват да говорят. Защото си мисля, че всичко е свързано - дървата за огрев, топлия обяд, социалните помощи са свързани с предстоящите избори и с тяхното гласуване."

Според Гюров полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода. Трябва да ви виждат на терен и да знаят, че вие сте там като защита за тях и за техните права, допълни той.

Андрей Гюров допълни, че по думите на главния секретар гласовете се купуват срещу 8 евро от тефтерите за вересии. Гласове се купуват също с фалшиви пари.

Андрей Гюров, служебен премиер: „Два хляба и три салама. Това е унизително. Гласовете се купуват също с фалшиви пари. И най-важният въпрос, който ние се задаваме тук, не е за тези 223-ма купувачи на гласове, а кой стои за тях? Кои са тези, които искат да влязат в парламента през лихварите и през тефтерите за версии? Не виждаме политическите партии да ги атакуват. Те атакуват служебното правителство. На това се гради тяхната предизборна кампания. Но ние няма да слезем на партийния терен. Нашата задача е друга. Нашата задача е да се борим срещу брокерите на вот."

Нашата мисия остава да покажем на хората, че държавата не е над тях, а е до тях, допълни служебният премиер.

