Антъни Генов е на полуфинал на турнир в Монастир

от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

антъни генов отпадна двойки глазгоу
Снимка: БТА
Българският тенисист Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ивън Лумсдън (Великобритания), втори поставени в схемата, победиха Нино Ереншнайдер (Германия) и Маркус Малашчак (Тайланд) с 6:4, 6:3 за 74 минути на корта.

Следващите им съперници ще бъдат Нейтън Фекаду (САЩ) и Лаклън Викери (Австралия).

Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно триумфира в Будапеща в края на месец септември.

