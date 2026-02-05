Антъни Генов е на полуфинал на турнир в Монастир

Българският тенисист Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ивън Лумсдън (Великобритания), втори поставени в схемата, победиха Нино Ереншнайдер (Германия) и Маркус Малашчак (Тайланд) с 6:4, 6:3 за 74 минути на корта.

Следващите им съперници ще бъдат Нейтън Фекаду (САЩ) и Лаклън Викери (Австралия).

Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно триумфира в Будапеща в края на месец септември.