Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната

Призиви за "Оставка" се чуха и тази вечер пред сградите на правителството и парламента.

Протестиращите се събраха след 18:00 ч., за да изразят несъгласие с държавната политика. В района има полиция, протестът премина без напрежение. Движението на автомобили не беше спряно.

В Русе също се събраха недоволни пред сградата на общината. Протестиращите поискаха и смяната на политическия модел и оставка на правителството и парламента. Обявиха се и срещу повишаване на местните данъци и такси.

Антиправителствен протест имаше и в Монтана. Недоволните поискаха смяна на модела “Борисов – Пеевски”. Множеството се обяви срещу завладяната държава и пренебрегнатите интереси на хората в Северозападна България.

До напрежение се стигна на протеста в Сливен, след като група младежи с маски започнаха да хвърлят димки и пиратки. Протестът беше организиран в социалните мрежи.

снимки: БТА, БНТ