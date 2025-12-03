БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха българо-гръцката граница при "Промахон"
Чете се за: 02:32 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 01:35 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Случаят е предаден на "Пътна полиция"

Шофьор беше заснет да кара кола по тротоара на улица "Стара планина" в Хасково.

На видеото се вижда как колата спокойно се движи по тротоара, на който между жилищните сгради излиза жена с куче. Шофьорът изчаква жената да мине, продължава по тротоара и завива към ул. "Дунав", като дори си прави труда да даде мигач.

Случката е от тази сутрин. От Община Хасково съобщиха, че сигналът е предаден на "Пътна полиция". Шофьорът е изяснен, предстои да бъде съставен акт за грубото нарушение за Закона за движение по пътищата.

