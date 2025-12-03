БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавният глава Румен Радев се срещна със студенти в президентската институция

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Той изрази подкрепата си за активната им гражданска позиция в защита на демокрацията

държавният глава румен радев срещна студенти президентската институция
Снимка: Президентство на Република България
Държавният глава Румен Радев се срещна днес със студенти в президентската институция и изрази подкрепата си за активната им гражданска позиция в защита на демокрацията. Младите хора са представители на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към Университета за национално и световно стопанство и изучават специалностите „Международни отношения“, „Европейска политика и икономика“ и „Политология“ в УНСС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По време на разговора студентите поставиха на държавния глава редица въпроси, свързани с развитието на актуалните обществено-политически процеси в страната, и подчертаха желанието си да живеят в държава, в която има върховенство на правото и разделение на властите.

Президентът Румен Радев открои значението на това, именно младите хора да бъдат активни в развитието на демократичните процеси в страната ни и подчерта значимата им роля в защита на принципите на разделение на властите и върховенството на правото. Справянето с корупцията и с олигархичните зависимости е от ключово значение за бъдещето на страната ни и за перспективите на младите хора за професионална и житейска реализация у нас, посочи още държавният глава.

Румен Радев призова студентите да продължат да развиват своите знания и умения в сферата на правото, международните отношения и държавното управление, за да бъдат пълноценна част от лидерския и експертен капацитет на България. „Обществото ни има нужда от вас“, заяви президентът на младите хора и ги насърчи да продължават да търсят решения на ключовите въпроси, с които държавата ни все още не успява да се справи.

По време на посещението си студентите разгледаха сградата на президентската институция, Гербовата зала и Многофункционалната библиотека. Съветникът по вътрешна политика и гражданско общество д-р Мария Юрукова като ръководител на стажантската програма ги запозна с възможностите за провеждане на стаж и за участие в различни инициативи на институцията. Съветникът по правни въпроси, Силва Дюкенджиева, запозна студентите с правомощията на държавния глава.

снимки: Президентство на Република България

