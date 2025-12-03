БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцките фермери затвориха българо-гръцката граница при...
Чете се за: 02:52 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Правосъдният министър се срещна с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какво обсъдиха?

правосъдният министър срещна европейския главен прокурор лаура кьовеши
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна с правосъдния ни министър Георги Георгиев в София.

Двустранната среща се проведе в Министерство на правосъдието и е част от посещението на Кьовеши в България за отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас.

Георгиев информира европрокурора за започналата процедура за избор на български представител в институцията.

Двамата обсъдиха и законодатателни промени, които касаят разследването на престъпления за финансови злоупотреби.

Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Отдалечава ли се мирът в Украйна?
ЕС започва поетапно спиране на вноса на руски газ ЕС започва поетапно спиране на вноса на руски газ
Чете се за: 01:37 мин.
Министър Иван Иванов: Ефективното регионално развитие трябва да се основава на местните реалности Министър Иван Иванов: Ефективното регионално развитие трябва да се основава на местните реалности
Чете се за: 02:27 мин.
След арестите за измами с европейски средства: Повдигнаха обвинения на бившия топ дипломат на ЕС След арестите за измами с европейски средства: Повдигнаха обвинения на бившия топ дипломат на ЕС
Чете се за: 00:42 мин.
Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат" Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат"
Чете се за: 03:27 мин.
Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна
Чете се за: 00:57 мин.

Гръцките фермери затвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон"
Гръцките фермери затвориха българо-гръцката граница при...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г. С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Влак прегази 16-годишно момче във Враца Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Провокаторите на протеста - на възраст между 18 и 36 години, сред...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
