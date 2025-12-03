Правосъдният министър се срещна с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна с правосъдния ни министър Георги Георгиев в София.



Двустранната среща се проведе в Министерство на правосъдието и е част от посещението на Кьовеши в България за отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас.

Георгиев информира европрокурора за започналата процедура за избор на български представител в институцията.

Двамата обсъдиха и законодатателни промени, които касаят разследването на престъпления за финансови злоупотреби.