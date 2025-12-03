Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Единственият изход са изборите

Протестът беше политически, свикан и организиран от нашата коалиция. Глас народен, глас Божи. Хората на площада ни казаха "искаме оставка", това заяви в студиото на "Още от деня" Атанас Атанасов от ПП-ДБ и лидер на ДСБ.

"Ние поискахме преди десетина дни да бъде оттеглен бюджета, а тогава ни казаха, че това е единственият възможен бюджет. Сега този единствен възможен бюджет отиде в историята", заяви той.

Атанасов каза, че те са представители на тези хора, които излязоха на площада и са казали "Оставка".

Заяви, че "са видели много отчетливо, че полицията се е отнасяла с едни по един начин, а с други - по друг".

"Тези провокатори бяха организирани и най-вероятно им беше даден коридор точно от полицията", каза той.

Наред с Даниел Митов да си отива и шефът на СДВР, призова Атанасов. Причината:

"Не може по този безцеремонен начин да се лъже. Много добре са знаели плана за шествието и откъде ще мине".

Ще разчитаме на гражданите, ще разчитаме на младите хора, каза Атанасов.

"Не знам какви маневри ще правят управляващите, но единственият изход са изборите".

Атанас Атанасов коментира, че Бойко Борисов е действал адекватно:

"Оттеглянето на бюджета може би можеше да успокои хората, но явно това натрупване на енергия вътре в обществото, в младите хора, преодоля страха. Щото ги страхуваха толкова време. Явно излязоха и казаха дотук със страха".

Единственият изход са изборите, освен ако не се запънат като магаре на мост управляващите, но да не припомням какво се случи през 2020 година, заяви Атанасов.

Лидерът на ДСБ посочи, че вотът не недоверие ще бъде по конкретна политика.

Беше категоричен, че с проруските сили мнозинство няма да бъде правено.

"С политически сили, които искат да разрушат ЕС, НАТО, българския европейски път - ние не можем да си сътрудничим".

