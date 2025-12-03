БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подменят 50 километра водопроводи в Хасково

Целта е намаляване на загубите на вода по старите тръби

Започна подмяната на над 50 километра водопроводи в Хасково. Общината ще подмени близо половината от тях, а останалите - водното дружество.

През лятото вече са подменени 5 от водопроводите. 14 са обектите, на които започна работа през последните няколко дни. Те са с обща дължина от 15 километра и ще се правят последователно, за да не се налага затварянето на големи участъци от улици. След това предстои и ВиК да започне подмяна на водопроводи. Само обектите на общината са на стойност над 300 000 лева, а целта е намаляване на загубите на вода по старите тръби.

Станислав Дечев - кмет на Хасково: "Общо, заедно с ВиК - ние ще сменим близо 27 км водопроводи, виждам, че във ВиК цикъла е предвидено ВиК да смени също 27 км водопроводи - така че заедно с тях ще сменим над 50 км водопроводи. Това, което и те дават като справка, и ние се надяваме, да спестим вода от аварии. Както знаем всички, ВиК операторът в Хасково е първи по откриване на подземни ВиК аварии и това е заради наличието на толкова подземни аварии. Точно това се надяваме - да успеем да съхраним водата, която я има и по този начин да не стигаме до водни кризи през лятото."

