Подменят 50 километра водопроводи в Хасково

Започна подмяната на над 50 километра водопроводи в Хасково. Общината ще подмени близо половината от тях, а останалите - водното дружество.

През лятото вече са подменени 5 от водопроводите. 14 са обектите, на които започна работа през последните няколко дни. Те са с обща дължина от 15 километра и ще се правят последователно, за да не се налага затварянето на големи участъци от улици. След това предстои и ВиК да започне подмяна на водопроводи. Само обектите на общината са на стойност над 300 000 лева, а целта е намаляване на загубите на вода по старите тръби.