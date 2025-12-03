БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха българо-гръцката граница при "Промахон"
Чете се за: 02:32 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 00:27 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Теодора Гатева
По света
Кой е въпросът, по който кардинално се разминават Киев и Москва

отдалечава мирът украйна
Снимка: БТА
Руският президент Владимир Путин не е отхвърлил американския план за мир в Украйна. Това заявиха от Кремъл след разговорите между руския държавен глава и пратениците на Съединените щати - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Според съветник на Путин, Украйна и Европа трябва да изберат цитирам "по-подходяща нагласа" към преговорите, предвид руските успехи на фронта.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров има срещи с европейски официални лица, за да ги запознае с хода на мирните преговори.

Отдалечава ли се мирът в Украйна и по кой въпрос се разминават кардинално Киев и Москва?

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:
"Това, за което се борят в момента са буквално 30 до 50 км в останалите 20% от Донецка област. Това, което се опитахме да направим, и мисля, че имаме някакъв напредък, е да разберем какво искат като гаранции за сигурност украинците, което ще им позволи в бъдеще да са сигурни, че никога повече няма да бъдат нападнати".

Държавният секретар Марко Рубио говори за километри и територии - основният препъни камък в преговорите между Москва и Киев. Русия контролира около 88% от Донбас и около 73 на сто от Запорожка и Херсонска област.

Данните са събрани от Вашингтон и базирани на открити източници. Според световните медии Москва не отстъпва от искането си да контролира 100% от Донбас.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е подчертавал, че отстъпването на територии е червена линия за Киев, и че ако се случи, ще бъде създаден опасен прецедент.

Марни Хaулет, Оксфордски университет:
"Страховете са, и то напълно основателни, че превземането на Донецк и Луганск или Донбас, само ще подготви почвата за следващи руски атаки. Мисля, че за света е важно да разбере, че когато се оправдава или легитимира използването на сила за промяна на границите на дадена държава през 21-ви век, това само легитимира тази практика и за напред".

От Москва обясняват, че петчасовият разговор между Путин и американската делегация е "нормален работен процес в търсене на компромис", за това по редица теми е изразено несъгласие. Не сме привърженици на "мегафонната дипломация", твърдят от Кремъл.

Съветникът на Путин по международни въпроси Юрий Ушаков каза, че успехите на руските войници са накарали американците да погледнат по-реалистично на преговорния процес, а членството на Украйна в НАТО е "ключов въпрос".

Юрий Ушаков, съветник по външна политика на Владимир Путин:
"Не мога да разкрия подробности, защото се разбрахме, че това са преговори в затворен формат. Договорихме се, че нито ние, нито американците ще коментираме какво и как американските делегати са говорили с нашия президент".

Това не е нашата война, твърди първият дипломат на Съединените щати Марко Рубио, но само президентът Доналд Тръмп може да я прекрати, добави Рубио. Ако американците влязат в играта на протакане на Путин, то перспективите за мир за украинците се размиват все повече, коментират анализатори.

Преговорите за мир продължават на ниво съветници.

#войната в Украйна #преговори за мир

