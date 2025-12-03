Светлинно шоу в италианските Алпи

Град в италианските Алпи, отбелязва десетата годишнина на своите зимни светлинни спектакли с нова продукция, създадена в сътрудничество с УНИЦЕФ и известния италиански композитор Джорджо Мородер.

Представлението в град Бриксен, включва оригинална музика, композирана специално за събитието от Мородер, пионер на евродиското и електронната денс музика.

Светлинният спектакъл представлява пътуването на малко същество , което се ориентира в града преди да намери своя дом.