ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Гръцките фермери затвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон" за 4 часа

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Преминаването през пункта вече се осъществява без проблеми

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Преминаването през граничния пункт "Кулата - Промахон", което беше затворено за часове и в двете посоки, вече се осъществява без проблеми.

След 6 часа пътни блокади и 4 часа затворена граница, вече в двете посоки границата между България и Гръция отново е отворена и се преминава и в двете посоки, както за леки, така и за тежкотоварни камиони. Въпреки това обаче, остава тежкотоварната техника на гръцките замеделци. Очаква в обедните часове утре между 11:00 и 12:00 часа, всички те да се съберат и да решат ще продължат ли блокадите и по-точно как ще продължат тези блокади и дали изобщо ще има диалога между тях и гръцкото правителство.

Затварянето на българо-гръцката граница е по искане на гръцките власти заради затворените пътища и автомагистрали в района на Нео Петриси и Сидерокастро. Границата е затворена за неопределено време, добавиха българските власти.

От Главна дирекция "Гранична полиция" препоръчаха на пътуващите в региона да използват граничния преход "Илинден – Ексохи".

Точно в 12 часа стотици земеделци блокираха входа на град Серес. Въпреки опитите на полицията и жандармерията да ги спрат по пътя им към "Промахон", полицейската блокада беше заобиколена на няколко пъти и с тежка земеделска техника пътят между Гърция и България край "Промахон" беше затворен на 10 километра от границата.

Бабис Фенис - зърнопроизводител от Серес:
Гръцкото правителство съсипва нашия сектор, затова сме тук, затова ще има блокади по пътищата. Не ни плащат от много време, някои са получили пари - не парите, които чакаме, а два пъти по-малко. Цената на продуктите е много ниска и едвам преживяваме.

Папирас Мазис - земеделец от Серес:
Откраднаха ни парите от Европейския съюз, унищожиха ни, оставиха ни гладни, и сега като няма какво да ядем протестираме, ако не сме тук значи сме глупаци.

Протестите и блокадите ще продължат докато гръцкото правителство не изплати очакваните от земеделците субсидии, ако това не се случи страната ще бъде блокирана и по празниците.

Каназис Писхиос:
До Великден, не до Коледа - до Великден ще стоим тук. Какво да правим, без пари къде да отидем? Ще ни вземат мандрите, ще ни вземат къщите. На мен ми утрепаха 310 овце и една стотинка не ми дадоха, затова дойдохме тук.

Блокади на земеделци има още и по граничните пунктове със Северна Македония и Сърбия, както и основните магистрали в Гърция.

снимки: БНТ

#затворено движение #ГКПП "Кулата-Промахон" #българо-гръцка граница

