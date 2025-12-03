"Пътека към достъпността и толерантността" в Бургас за Международния ден на хората с увреждания

Бургас отбелязва Международния ден за хора с увреждания със символично изграждане на символична “Пътека към достъпността и толерантността“. Тя е изградена от потребители на социалните звена в града, които са изработили 31 броя стъпала.

Маршрутът на символичната пътека започва от площада пред общината, минава по пешеходната ул. „Александровска“ и стига до площад „Св. св. Кирил и Методий“, където всички заедно пуснаха шарени балони в небето.

Инициативата „Пътека към достъпност и толерантност“ носи посланието, че всеки човек има своето място и стойност, с нужното уважение и достойнство.

Стъпалата, изрисувани от хора с увреждения, символизират техните мечти, желания, усилия и смелостта им да вървят напред, въпреки трудностите.

Преминаването по тази пътека показва, че обществото може да бъде по-топло, по-съпричастно, по-отворено, по-толерантно и по-човечно. Това е жест на подкрепа, уважение и надежда – крачка към свят, в който всеки е приет и видим, за да помним, че истинската сила не се измерва с физическите способности, а с духа, който носим в себе си.