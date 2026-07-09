Антоан Гризман с гол и асистенция при дебюта си за Орландо Сити

Антоан Гризман започна успешно в новия си отбор Орландо Сити. Бившият френски национал вкара гол и направи асистенция за победата на тима си срещу Тампа Бей Роудис с 6:0 в приятелски мач.

Доскорошният футболист на Атлетико Мадрид откри резултата в мача, а през втората част той даде асистенция за попадението на Иван Ангуло.

Световният шампион с Франция от 2018 подписа договор с Орландо Сити до 2028 година. Гризман има 137 мача и 44 гола за "петлите". Той е играл още за Барселона и Реал Сосиедад.