Пиерлуиджи Колина защити съдиите след скандала около мача между Аржентина и Египет

Председателят на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина застана твърдо зад съдийската бригада, ръководила осминафиналния двубой между Аржентина и Египет на световното първенство по футбол. Италианецът отхвърли обвиненията в пристрастност и подчерта, че арбитрите са действали напълно независимо.

В интервю за официалната платформа на ФИФА Колина определи критиките към съдийството като нормална част от футбола, но заяви, че поставянето под съмнение на честността на реферите е недопустимо.

"Конструктивната дискусия относно решенията винаги ще бъде част от футбола, но необоснованите обвинения нямат място в нашия спорт. Никой не може да поставя под съмнение честността на съдиите на Световното първенство. Никой не може да твърди, че съдийството на избрани от ФИФА топ-рефери може да бъде повлияно от когото и да било – дори и от президента на ФИФА“, заяви Колина.

Повод за изказването му стана жалбата на Египетската футболна асоциация след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина. От египетския лагер изразиха сериозни съмнения относно две ключови ситуации – отменения гол на Мостафа Зико и неотсъдената дузпа срещу Мохамед Салах малко преди победното попадение на Енцо Фернандес.

Колина обясни, че намесата на ВАР при отменения гол е била напълно основателна, тъй като е установено нарушение на Марван Атия срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката.

По отношение на претенциите за дузпа срещу Салах той подчерта, че защитникът първо е играл с топката, а последвалият контакт е бил „нормален футболен контакт“, който не представлява нарушение.

Шефът на съдиите на ФИФА предупреди още, че подобни обвинения често водят до заплахи срещу арбитрите и техните семейства, което според него няма място във футбола.

В заключение Колина заяви, че Съдийската комисия е доволна от представянето на арбитрите до момента на Мондиал 2026 и смята, че критериите при вземането на решения се прилагат последователно през целия турнир.