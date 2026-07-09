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Рафаел Маркес застава начело на Мексико

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Спорт
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Той наследява Хавиер Агире след отпадането на тима от световното първенство

Рафаел Маркес застава начело на Мексико
Снимка: БТА
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Мексико назначи за старши треньор на националния отбор по футбол Рафаел Маркес, който наследява Хавиер Агире след отпадането на съдомакините от световното първенство, съобщиха от футболната федерация на страната.

47-годишният Маркес беше помощник на Агире през цялата кампания на Мондиал 2026, в която тимът на Мексико спечели елиминационен двубой за първи път от 40 години, преди да загуби с 2:3 от Англия на осминафиналите.

Назначението е продължение на „Проект 2030“ на мексиканската федерация, обявен през август 2024 година, когато Рафаел Маркес беше избран за асистент на Агире. Повишението за 47-годишния специалист до старши треньор беше планирано още тогава.

Третият период на Хавиер Агире начело на селекцията завърши с 22 победи, 9 равенства и 6 загуби в 37 мача, включително перфектна групова фаза на Световното първенство - три победи от три срещи.

Под ръководството на Агире съставът на Мексико спечели Лигата на нациите на КОНКАКАФ 2024/2025 и турнира Gold Cup през 2025 година.

Като футболист, Маркес беше капитан на националния тим на Мексико на пет световни първенства и записа 148 мача. Той спечели Купата на конфедерациите през 1999-а и Gold Cup на КОНКАКАФ през 2003-а и 2011 година.

Рафаел Маркес започна треньорската си кариера в Испания, преди да се присъедини към щаба на Агире за квалификациите за Мондиал 2026.

#Рафаел Маркес

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