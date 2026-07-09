Рафаел Маркес застава начело на Мексико

Мексико назначи за старши треньор на националния отбор по футбол Рафаел Маркес, който наследява Хавиер Агире след отпадането на съдомакините от световното първенство, съобщиха от футболната федерация на страната.

47-годишният Маркес беше помощник на Агире през цялата кампания на Мондиал 2026, в която тимът на Мексико спечели елиминационен двубой за първи път от 40 години, преди да загуби с 2:3 от Англия на осминафиналите.

Назначението е продължение на „Проект 2030“ на мексиканската федерация, обявен през август 2024 година, когато Рафаел Маркес беше избран за асистент на Агире. Повишението за 47-годишния специалист до старши треньор беше планирано още тогава.

Третият период на Хавиер Агире начело на селекцията завърши с 22 победи, 9 равенства и 6 загуби в 37 мача, включително перфектна групова фаза на Световното първенство - три победи от три срещи.

Под ръководството на Агире съставът на Мексико спечели Лигата на нациите на КОНКАКАФ 2024/2025 и турнира Gold Cup през 2025 година.

Като футболист, Маркес беше капитан на националния тим на Мексико на пет световни първенства и записа 148 мача. Той спечели Купата на конфедерациите през 1999-а и Gold Cup на КОНКАКАФ през 2003-а и 2011 година.

Рафаел Маркес започна треньорската си кариера в Испания, преди да се присъедини към щаба на Агире за квалификациите за Мондиал 2026.