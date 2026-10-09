Антоанета Цанкова зае четвърто място в многобоя и се класира за четири финала на уредите на турнира „Aura Cup“ 2026 в Загреб

Антоанета Цанкова се класира на четвърто място в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика „Aura Cup“ 2026 в Загреб (Хърватия).

Националката представи днес композициите си с бухалки и лента, завършвайки квалификациите със сбор от 97.000 точки - 24.000 на обръч, 24.500 на топка, 24.350 на бухалки и 24.150 на лента.

Цанкова намери място и в четирите финала на отделните уреди, които ще се проведат утре. На обръч тя влиза с шеста оценка 24.000 (трудност 9.300; артистичност 7.100; изпълнение 7.600), на топка с трета - 24.500 (9.100; 7.650; 7.750), на бухалки с пета - 24.350 (9.900; 7.100; 7.350), а на лента с трета - 24.150 (8.900; 7.700; 7.550).

Шампионка в многобоя стана Алеся Найфонова с неутрален статут със 102.650 точки.

В многобоя и на финалите на отделните уреди се класират до две представителки от държава.