Антон Недялков: Всяка година доказваме, че сме най-силният отбор в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
От Лудогорец хората ще продължат да виждат как се печелят титли и купи, коментира капитанът на "зелените".

Антон Недялков: Всяка година доказваме, че сме най-силният отбор в България
Снимка: startphoto.bg
Антон Недялков заяви, че Лудогорец е затвърдил мнението, че с всяка година е най-силният отбор в България след спечелването на Суперкупата. Разградчани стигнаха до трофея след 1:0 срещу Левски на Националния стадион „Васил Левски“. Бранителят обеща, че „зелените“ ще затвърдят тенденцията с печеленето на купи и трофеи.

Всяка една година чувството от победата става все по-силно, защото затвърждаваме, че ние сме най-силният отбор в България. Всяка една година доказваме това“, започна капитанът на "орлите".

"От Лудогорец хората ще продължат да виждат как се печелят титли и купи. За мен винаги е било сладко да победя Левски, но най-важно за нас е спечелването на титлата в първенството. Мисля, че ние сме единствените, които сме подготвени да бъдем шампиони“, сподели Недялков.

Свързани статии:

Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Показахме, че с Левски сме най-стойностните отбори.
Чете се за: 01:05 мин.
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към...
Чете се за: 04:15 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #Антон Недялков

