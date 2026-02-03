Антон Недялков: Всяка година доказваме, че сме най-силният отбор в България

Антон Недялков заяви, че Лудогорец е затвърдил мнението, че с всяка година е най-силният отбор в България след спечелването на Суперкупата. Разградчани стигнаха до трофея след 1:0 срещу Левски на Националния стадион „Васил Левски“. Бранителят обеща, че „зелените“ ще затвърдят тенденцията с печеленето на купи и трофеи.

„Всяка една година чувството от победата става все по-силно, защото затвърждаваме, че ние сме най-силният отбор в България. Всяка една година доказваме това“, започна капитанът на "орлите".

"От Лудогорец хората ще продължат да виждат как се печелят титли и купи. За мен винаги е било сладко да победя Левски, но най-важно за нас е спечелването на титлата в първенството. Мисля, че ние сме единствените, които сме подготвени да бъдем шампиони“, сподели Недялков.