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Антонио Рюдигер остава в Реал Мадрид до 2027 година

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Футбол
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Германският защитник удължи договора си с "белия балет“ и ще продължи да бъде част от амбициозния проект на клуба

Антонио Рюдигер остава в Реал Мадрид до 2027 година
Снимка: AP Photo
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Ръководството на Реал Мадрид официално обяви, че Антонио Рюдигер е подписал нов договор с клуба, който ще го задържи на "Сантяго Бернабеу“ до лятото на 2027 година.

Предишното споразумение на германския национал изтичаше след края на настоящия сезон, но двете страни постигнаха договорка за удължаване на сътрудничеството с още една година.

33-годишният централен защитник пристигна в испанската столица през 2022 година като свободен агент от Челси и бързо се утвърди като една от водещите фигури в отбраната на мадридчани. До момента той е изиграл 182 мача с екипа на Реал и е спечелил осем трофея, сред които титлата в Ла Лига и трофея от Шампионската лига.

Подновяването на договора на Рюдигер е поредният важен ход на Реал Мадрид през натовареното лято. Клубът вече назначи Жозе Моуриньо за старши треньор и привлече испанския национал Марк Кукурея от Челси.

Преди да облече екипа на Реал, Рюдигер премина през Щутгарт, Рома и Челси. С лондонския клуб той спечели Шампионската лига през 2021 година, а година по-късно пое към Испания, където се превърна в неизменна част от защитния вал на "кралете“.

С новия договор опитният германец ще продължи да бъде сред лидерите на Реал Мадрид в преследването на нови успехи на домашната и европейската сцена.

#ФК Реал Мадрид #Антонио Рюдигер

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