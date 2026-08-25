Антониу Коща на посещение в Братислава и Талин: Председателят на Европейския съвет обсъжда бюджета на ЕС

Ключова обиколка на столиците на страните от ЕС започна председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Той ще търси консенсус за следващия многогодишен бюджет на блока от 2028 до 2034 година. Предстои да бъде и в София на 3-ти септември за разговор с премиера Румен Радев.

Обиколката на Коща започна от Словакия и Естония. Ако европейските лидери не се договорят до декември за седемгодишния бюджет, има опасност той да не заработи от 1 януари 2028 година. Държавите са силно разделени в позициите си - богатите членки, обединени в групата на пестеливите, настояват за по-малък бюджет и орязване на средствата за сближаване и селскостопанска политика. България е част от групата “Приятели на кохезията”, които са против това. Сред страните няма съгласие и за размера на бюджета и на националните вноски и за приходите на блока от собствени ресурси.