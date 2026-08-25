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Антониу Коща на посещение в Братислава и Талин: Председателят на Европейския съвет обсъжда бюджета на ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Ключова обиколка на столиците на страните от ЕС започна председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Той ще търси консенсус за следващия многогодишен бюджет на блока от 2028 до 2034 година. Предстои да бъде и в София на 3-ти септември за разговор с премиера Румен Радев.

Обиколката на Коща започна от Словакия и Естония. Ако европейските лидери не се договорят до декември за седемгодишния бюджет, има опасност той да не заработи от 1 януари 2028 година. Държавите са силно разделени в позициите си - богатите членки, обединени в групата на пестеливите, настояват за по-малък бюджет и орязване на средствата за сближаване и селскостопанска политика. България е част от групата “Приятели на кохезията”, които са против това. Сред страните няма съгласие и за размера на бюджета и на националните вноски и за приходите на блока от собствени ресурси.

Антониу Коща, председател на Европейския съвет: “Тази есен ще бъде решаваща за Европейския съюз. Ще работим за едно от най-важните решения на този политически цикъл - одобряването на европейския бюджет за периода 2028-2034 г. Бюджетът не е просто цифри, следващият бюджет трябва да е съсредоточен върху конкурентоспособността, индустриалната трансформация, отбранатата, сигурността и стратегическата устойчивост – и трябва да отразява изискванията на трудните времена, в които живеем. ”

#Антониу Коща #Братислава #Талин #бюджет на ЕС

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