ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година

Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 г., като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот, предаде Франс прес, като се позова на съдебното решение.

Петдесет и шестима ищци са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София през август 2023 г.

В решението си, съдиите прецениха, че България е нарушила чл. 8 от Европейската конвенция по правата на човека, който гарантира правото на личен и семеен живот. Те обаче не осъдиха София въз основа на чл. 3 и 14 от Конвенцията, забраняващи изтезанията и дискриминацията.

Според ЕСПЧ жалбоподателите не са участвали в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на селището. Въпреки "многото опити" да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени.

Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но този опит също е бил безуспешен.

В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски.