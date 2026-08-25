БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази

Съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците

еспч нарушено право живот задържането 2009 пламен куцаров
Слушай новината

Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 г., като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот, предаде Франс прес, като се позова на съдебното решение.

Петдесет и шестима ищци са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София през август 2023 г.

В решението си, съдиите прецениха, че България е нарушила чл. 8 от Европейската конвенция по правата на човека, който гарантира правото на личен и семеен живот. Те обаче не осъдиха София въз основа на чл. 3 и 14 от Конвенцията, забраняващи изтезанията и дискриминацията.

Според ЕСПЧ жалбоподателите не са участвали в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на селището. Въпреки "многото опити" да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени.

Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но този опит също е бил безуспешен.

В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски.

#събаряне на постройки #ромски къщи #ЕСПЧ #България

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
2
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Силна лятна буря и градушка в София
3
Силна лятна буря и градушка в София
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
4
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е било поставено върху джип
5
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е...
Наводнени улици, запушени шахти след като градушка колкото орех се изсипа над София
6
Наводнени улици, запушени шахти след като градушка колкото орех се...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Европа

Най-малко 40 ранени след като торнадо премина през френския град Помас
Най-малко 40 ранени след като торнадо премина през френския град Помас
Претегляне на животните в зоопарка в Лондон: Служителите проверяват здравето на своите питомци Претегляне на животните в зоопарка в Лондон: Служителите проверяват здравето на своите питомци
Чете се за: 00:37 мин.
Украйна чества 35 години независимост, Европа демонстрира подкрепата си за Киев Украйна чества 35 години независимост, Европа демонстрира подкрепата си за Киев
Чете се за: 03:15 мин.
Антонио Коща идва в България на 3 септември Антонио Коща идва в България на 3 септември
Чете се за: 01:27 мин.
Европейските пазари в очакване на поредните американските санкции срещу Иран Европейските пазари в очакване на поредните американските санкции срещу Иран
Чете се за: 00:52 мин.
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027" Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
13100
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност" Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“ Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“ Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пороят наложи евакуация на хора в община Струмяни, положението...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ